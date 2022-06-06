Медведев назвал запрет на страхование танкеров с российской нефтью «решаемой проблемой»
- РИА Новости
«Эта проблема решаема: вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
По его словам, Россия всегда была надёжным партнёром, останется таковым и впредь.
3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.