Медведев назвал запрет на страхование танкеров с российской нефтью «решаемой проблемой»

Запрет на страхование танкеров с российской нефтью является решаемой проблемой, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Эта проблема решаема: вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, Россия всегда была надёжным партнёром, останется таковым и впредь.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.