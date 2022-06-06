Медведев назвал запрет на страхование танкеров с российской нефтью «решаемой проблемой»

Короткая ссылка
Запрет на страхование танкеров с российской нефтью является решаемой проблемой, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал запрет на страхование танкеров с российской нефтью «решаемой проблемой»
  • РИА Новости

«Эта проблема решаема: вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, Россия всегда была надёжным партнёром, останется таковым и впредь.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить