Финансовый эксперт Ивлев спрогнозировал снижение курса доллара до 60 рублей летом

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Эксперт по финансовой грамотности, инвестор Денис Ивлев выразил мнение, что этим летом, вероятнее всего, курс доллара составит примерно 60 рублей.
Финансовый эксперт Ивлев спрогнозировал снижение курса доллара до 60 рублей летом
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» среди причин такого снижения он указал окончание сроков многих вкладов под 20% годовых в июне, в силу чего снова будет большой приток рубля в России и деньги нужно будет где-то размещать.

Кроме того, по замечаниям эксперта, из-за антироссийских санкций экспорт и в большей степени импорт значительно снижаются, что уменьшает количество долларов в стране.

Российской экономике, по его словам, в настоящее время выгодны сильный рубль и слабый доллар, чтобы поддержать её восстановление и активность.

Однако, по словам Ивлева, оптимальная для России стоимость доллара — 73 рубля, под эту цифру рассчитывался бюджет. Поэтому осенью и ближе к концу года стоит ожидать роста курса даже выше этих значений.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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