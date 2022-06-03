В Москве обсудили вопросы развития бизнеса

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В Москве состоялся круглый стол, посвящённый трансформации бизнеса и новым этапам его развития.
В Москве обсудили вопросы развития бизнеса
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Об этом сообщает НСН.

На онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы участники встречи обсудили, как меняются концепции работы предпринимателей, как создаются новые направления, какие меры принимаются для сохранения рабочих мест.

В частности, глава управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Уланов отметил, что многие компании быстро адаптировались к новым реалиям и получили возможность занять освободившиеся ниши.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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