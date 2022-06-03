Аналитик Пикин спрогнозировал цены на нефть на мировом рынке

Директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго России Сергей Пикин спрогнозировал цены на нефть на мировом рынке.

«Рост цен ещё впереди. Нефть будет тестировать уровень в $140 за баррель. Дойдём ли мы до $150 или $200 за баррель — сомнительно, но мы точно получим среднюю цену нефти в этом году выше $100», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, росту цен поспособствуют выход КНР из локдауна по COVID-19 и скидки на российскую нефть, делающие её особенно привлекательной в странах Азии.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.