Аналитик Пикин спрогнозировал цены на нефть на мировом рынке

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Директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго России Сергей Пикин спрогнозировал цены на нефть на мировом рынке.
Аналитик Пикин спрогнозировал цены на нефть на мировом рынке
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«Рост цен ещё впереди. Нефть будет тестировать уровень в $140 за баррель. Дойдём ли мы до $150 или $200 за баррель — сомнительно, но мы точно получим среднюю цену нефти в этом году выше $100», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, росту цен поспособствуют выход КНР из локдауна по COVID-19 и скидки на российскую нефть, делающие её особенно привлекательной в странах Азии.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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