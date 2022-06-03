Доцент Ковригин дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют.

«Биткоин остаётся самым волатильным активом, и при этом не обеспеченным, по сути, ничем. Криптовалюты в последние годы растут глобально на том, что многие участники крипторынка до конца не понимают сущность этих технологий», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, криптовалюты не способны полностью заменить фиатные деньги.

Как отметил Ковригин, транзакции становятся всё более затратными, и участники оборота это понимают. Он также напомнил о вероятности ужесточения регулирования оборота криптовалют.

«Однако я не думаю, что биткоин в ближайшие месяцы упадёт сильно — нет для этого серьёзных оснований», — заключил эксперт.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.