Доцент Ковригин дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют

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Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют.
Доцент Ковригин дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют
  • Gettyimages.ru

«Биткоин остаётся самым волатильным активом, и при этом не обеспеченным, по сути, ничем. Криптовалюты в последние годы растут глобально на том, что многие участники крипторынка до конца не понимают сущность этих технологий», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, криптовалюты не способны полностью заменить фиатные деньги.

Как отметил Ковригин, транзакции становятся всё более затратными, и участники оборота это понимают. Он также напомнил о вероятности ужесточения регулирования оборота криптовалют.

«Однако я не думаю, что биткоин в ближайшие месяцы упадёт сильно — нет для этого серьёзных оснований», — заключил эксперт.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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