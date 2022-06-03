Объём инвестиций КНР в экономику Москвы превысил $900 млн в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что китайские инвестиции в экономику российской столицы за пять лет увеличились в 1,7 раза.

Об этом информирует НСН.

«Москву и Китай связывают прочные деловые связи. Так, по последним данным ЦБ России, на 1 октября 2021 года накопленный объём инвестиций из КНР в столицу России составляет $912 млн. Из них $644 млн приходится на участие в капитале московских предприятий», — отметил Ефимов.

По его словам, растёт и товарооборот между Москвой и Китаем: в 2021 году он составил $64,47 млрд, что на 33,9% больше, чем годом ранее.

Ранее гендиректор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин в интервью «Известиям» рассказал, что товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30% в марте текущего года.