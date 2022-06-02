В ЦБ считают преждевременным говорить об устойчивом замедлении инфляции в России

Аналитики Центробанка России подготовили бюллетень «О чём говорят тренды», в котором указывается, что нынешнее замедление инфляции в стране пока преждевременно называть устойчивым.

«В апреле — мае ситуация в российской экономике складывалась лучше, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. После резкого ухудшения в марте экономика значительно замедлила негативную динамику. Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле — мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым», — пишут аналитики.

Они добавили, что «по мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься».

Дальнейшая динамика потребительских цен в краткосрочной перспективе будет определяться объёмом предложения потребительских товаров, динамикой валютного курса, потребительского кредитования, зарплат и доходов, инфляционных ожиданий, а также изменением склонности к потреблению домохозяйств.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России до 17,35%.