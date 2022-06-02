В Институте энергетики и финансов высказались о планах ЕС ввести эмбарго на российскую нефть

Алексей Белогорьев, заместитель директора Института энергетики и финансов, высказался о планах ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.

«Мировой рынок носит глобальный характер, такое единое пространство, поэтому если они не берут нефть из России, то они заберут нефть у других потребителей, которые, в свою очередь, вынуждены будут закупать эту нефть в России. Здесь такой замкнутый цикл», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, ЕС за альтернативную нефть будет платить, скорее всего, дороже.

Как считает Белогорьев, решение о введении запрета на поставки нефти из России носит политический характер.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.