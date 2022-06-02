Экономист Иванов прокомментировал ситуацию с европейским нефтяным эмбарго

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Экономист Евгений Иванов прокомментировал ситуацию с европейским нефтяным эмбарго.
Экономист Иванов прокомментировал ситуацию с европейским нефтяным эмбарго
  • Gettyimages.ru

«Честно говоря, то время, которое потребовалось ЕС для того, чтобы согласовать нефтяное эмбарго, буквально рассмешило весь мир», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если у Чехии, Венгрии и Словакии есть зависимость от российских энергоресурсов, то они будут до последнего отстаивать свою позицию и добиваться послаблений в условиях.

«А теперь получается, что ограничения есть только на морские поставки, но и здесь не всё так однозначно, если часть стран Евросоюза может получать нефть по морю», — отметил Иванов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.

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