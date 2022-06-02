Представители 115 стран и территорий подтвердили своё участие в ПМЭФ-2022

Представители 115 стран и территорий подтвердили своё участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

«Это, безусловно, показывает, что за четверть века ПМЭФ стал востребованной мировой деловой площадкой для сверки часов по международным проблемам и налаживания кооперационных связей в условиях быстро меняющейся международной обстановки», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По данным на 1 июня, в форуме подтвердили участие более 2,7 тыс. представителей бизнеса, в том числе свыше 1 тыс. глав компаний.

ПМЭФ состоится 15—18 июня.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.