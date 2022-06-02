Financial Times назвала условие увеличения Саудовской Аравией добычи нефти
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Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что на фоне частичного эмбарго на импорт российской нефти, введённого ЕС, стоимость сырья уже выросла до $120 за баррель, и на Западе высказывают опасения по поводу нехватки поставок.
«Саудовская Аравия осознаёт риски и тот факт, что потеря контроля над ценами на нефть не в её интересах», — сообщил один из источников.
В материале говорится, что хотя Эр-Рияд неоднократно отвергал призывы США и членов Большой семерки увеличить добычу нефти, в последнее время власти решили изменить тон, чтобы повлиять на снижение цен в рамках сближения с Вашингтоном.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание, для реализации этих планов необходимо сокращение нефтедобычи в России.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд выразил надежду на разработку соглашения с ОПЕК+, которое будет включать Россию.
Он связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей.
Политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.