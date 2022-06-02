Financial Times назвала условие увеличения Саудовской Аравией добычи нефти

Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти при снижении нефтедобычи в России.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что на фоне частичного эмбарго на импорт российской нефти, введённого ЕС, стоимость сырья уже выросла до $120 за баррель, и на Западе высказывают опасения по поводу нехватки поставок.

«Саудовская Аравия осознаёт риски и тот факт, что потеря контроля над ценами на нефть не в её интересах», — сообщил один из источников.

В материале говорится, что хотя Эр-Рияд неоднократно отвергал призывы США и членов Большой семерки увеличить добычу нефти, в последнее время власти решили изменить тон, чтобы повлиять на снижение цен в рамках сближения с Вашингтоном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание, для реализации этих планов необходимо сокращение нефтедобычи в России.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд выразил надежду на разработку соглашения с ОПЕК+, которое будет включать Россию.

Он связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

Политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.