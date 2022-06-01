Аналитик Мильчакова назвала причины укрепления рубля в мае

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова назвала причины укрепления рубля в мае.

«Причинами укрепления рубля в мае стал целый комплекс факторов: оплата европейскими импортёрами за российский газ в рублях, продажа российскими экспортёрами валютной выручки, замедление недельной инфляции потребительских цен в мае», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, ожидается, что эти же факторы вместе с сохранением низкого спроса на валюту у населения и сохранением некоторых ограничений на валютные операции со стороны Банка России продолжат поддерживать курс рубля и в июне.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах роли евро в глобальной экономике.