Политолог Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС

Короткая ссылка
Политолог Александр Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС.
Политолог Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС
  • Gettyimages.ru

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в случае отказа от российского газа странам ЕС действительно придётся биться за поставки и конкурировать между собой.

«Никто никому помогать не будет, это нужно чётко понимать. Если, условно, Польша думает, что со своей проблемой побежит к Германии и Берлин поделится с Варшавой газом, — этого не будет. Каждая страна ЕС будет пытаться первой найти какую-то альтернативу и приобрести топливо по максимально выгодной цене», — сказал Вершинин.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Финляндии оплачивать российский газ в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить