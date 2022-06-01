Политолог Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС

Политолог Александр Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС.

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в случае отказа от российского газа странам ЕС действительно придётся биться за поставки и конкурировать между собой.

«Никто никому помогать не будет, это нужно чётко понимать. Если, условно, Польша думает, что со своей проблемой побежит к Германии и Берлин поделится с Варшавой газом, — этого не будет. Каждая страна ЕС будет пытаться первой найти какую-то альтернативу и приобрести топливо по максимально выгодной цене», — сказал Вершинин.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Финляндии оплачивать российский газ в рублях.