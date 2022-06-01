Юристы напомнили о мерах поддержки бизнеса в России

Юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров группы «Совет» Тимур Фатыхов, а также представитель Европейской юридической службы Денис Гришин напомнили о мерах поддержки бизнеса в России.

«На федеральном уровне предусмотрено оказание поддержки российскому бизнесу, импортирующему важные для внутреннего рынка товары. В списке таких товаров — сельхозпродукция, крупы, нефть и её производные, канцелярские принадлежности, металлические изделия и запасные части, бытовая техника», — заявил Фатыхов в беседе с Life.ru.

По его словам, выдача таких субсидий доступна при соответствии импортёров определённым критериям.

Со своей стороны, Гришин отметил, что в 2022 году для налогоплательщиков по всей стране перенесли сроки уплаты налога по упрощённой системе налогообложения.

«Правда, тут есть ограничения по видам деятельности и размерам бизнеса. Также власти объявили об аналогичных отсрочках по страховым взносам. Правительство России продлило сроки уплаты налога по УСН по итогам 2021 года и авансового платежа за I квартал на шесть месяцев», — уточнил он.

Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в беседе с НСН рассказал о перспективах развития малого и среднего бизнеса в стране.