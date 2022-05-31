Экономист Галушка высказался о планах ЕС ввести нефтяное эмбарго

Замсекретаря Общественной палаты, экономист Александр Галушка высказался о планах ЕС ввести нефтяное эмбарго.

«С экономической точки зрения те решения, которые были приняты в рамках шестого пакета санкций, — это ровно то противоположное, что надо делать европейской экономике в тех условиях, в которых она находится», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, сами же европейцы понимают, что Россия не теряет в доходах за счёт роста цен на энергоносители.

Как считает Галушка, ограничения поставок российской нефти приближают стагфляцию в еврозоне.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.