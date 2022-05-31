Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти.

В беседе с ФАН он заявил, что чем больше ограничений вводит Европа, тем больше опасений на мировом рынке относительно перспектив возникновения дефицита.

«Цены растут и будут расти. Также частично наша страна компенсирует это сокращение доходов, перенаправляя нефть на другие рынки», — пояснил Деев.

По его словам, до конца 2022 года Европа будет сокращать покупку сырья из России постепенно, а российские компании будут пересматривать логистику и заключать новые контракты с другими странами.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.