Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти.
Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

В беседе с ФАН он заявил, что чем больше ограничений вводит Европа, тем больше опасений на мировом рынке относительно перспектив возникновения дефицита.

«Цены растут и будут расти. Также частично наша страна компенсирует это сокращение доходов, перенаправляя нефть на другие рынки», — пояснил Деев.

По его словам, до конца 2022 года Европа будет сокращать покупку сырья из России постепенно, а российские компании будут пересматривать логистику и заключать новые контракты с другими странами.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

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