Экономист Переславский прокомментировал динамику курса рубля в мае

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский прокомментировал динамику курса рубля в мае.
Экономист Переславский прокомментировал динамику курса рубля в мае
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Пара доллар/рубль, которая открыла май в районе отметки 70 рублей, в моменте уходила под 56 рублей, а в последний день месяца, 31 мая, расположилась над уровнем 60 рублей», — напомнил он в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, рубль перешёл к уверенному восстановлению, которое превзошло ожидания ряда участников рынка.

Как отметил Переславский, локальную поддержку российской валюте оказало решение Центробанка о временном ограничении операций с рядом иностранных бумаг.

«Сохранение торговых барьеров говорит о наличии потенциала дальнейшего роста курса рубля, но в среднесрочной перспективе по-прежнему прогнозируется возвращение USD к уровням начала мая», — заключил эксперт.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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