Аналитик Андриевская прокомментировала ситуацию с вкладами на фоне снижения ставки ЦБ

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Директор по аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская прокомментировала ситуацию с вкладами на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 11%.
Аналитик Андриевская прокомментировала ситуацию с вкладами на фоне снижения ставки ЦБ
  • РИА Новости

«Всем, у кого истёк срок вклада, стоит поторопиться с новым рублёвым депозитом, пока ещё банки предлагают разместить накопления под 12% на короткий срок или под 10% — на год», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Кроме того, по её прогнозу, в ближайший месяц накопительные счета станут менее доходными.

«Прежних 14—15% в среднем по рынку мы больше не увидим. Чтобы конкурировать за вкладчика, многие банки сохранят ставки по накопительным счетам выше, чем по вкладам», — полагает Андриевская.

Ранее, как сообщала «Парламентская газета», глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию со ставками на вклады и кредиты.

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