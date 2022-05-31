Депутат Аксаков высказался об адаптации финансового рынка России к санкциям

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался об адаптации российского финансового рынка к санкциям.
Депутат Аксаков высказался об адаптации финансового рынка России к санкциям
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Ситуация на биржах стабилизировалась, они открылись, торги идут, в то же время курс национальной валюты укрепляется», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По словам депутата, в целом можно говорить, что финансовая система работает вполне стабильно.

В то же время он добавил, что некоторые проблемы всё же есть, они связаны с международными расчётами.

«Если по внутренним расчётам всё отлажено, активно работает система передачи финансовых сообщений, то некоторые иностранные партнёры наших банков иногда тормозят и задерживают платежи. Но назвать эти ситуации драматичными нельзя: расчёты идут и в общем система функционирует стабильно», — уточнил Аксаков.

Ранее преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём плюсы и минусы крепкого рубля для экономики.

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