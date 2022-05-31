Депутат Аксаков высказался об адаптации финансового рынка России к санкциям
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«Ситуация на биржах стабилизировалась, они открылись, торги идут, в то же время курс национальной валюты укрепляется», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По словам депутата, в целом можно говорить, что финансовая система работает вполне стабильно.
В то же время он добавил, что некоторые проблемы всё же есть, они связаны с международными расчётами.
«Если по внутренним расчётам всё отлажено, активно работает система передачи финансовых сообщений, то некоторые иностранные партнёры наших банков иногда тормозят и задерживают платежи. Но назвать эти ситуации драматичными нельзя: расчёты идут и в общем система функционирует стабильно», — уточнил Аксаков.
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