Гендиректор Крымской железной дороги Гончаров рассказал о росте объёмов грузоперевозок

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Рост объёмов грузоперевозок по Крымской железной дороге составил 12—15%, сообщил генеральный директор КЖД Михаил Гончаров.
Гендиректор Крымской железной дороги Гончаров рассказал о росте объёмов грузоперевозок
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Об этом пишет «Крыминформ».

«Общая плановая цифра, сколько мы планировали перевести в этом году, — это 4 млн т. Пока идём в плане с превышением на 12—15%», — заявил Гончаров.

По его словам, рост объёмов пассажирских перевозок по железной дороге не препятствует грузовым маршрутам.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с НСН дал прогноз по ценам на машины в 2022 году.

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