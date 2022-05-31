Гендиректор Крымской железной дороги Гончаров рассказал о росте объёмов грузоперевозок
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- © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
Об этом пишет «Крыминформ».
«Общая плановая цифра, сколько мы планировали перевести в этом году, — это 4 млн т. Пока идём в плане с превышением на 12—15%», — заявил Гончаров.
По его словам, рост объёмов пассажирских перевозок по железной дороге не препятствует грузовым маршрутам.
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