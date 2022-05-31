Глава МЭА Бироль не исключил дефицита дизтоплива и бензина в Европе летом

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль не исключил, что летом могут быть сложности на мировых нефтяных рынках и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина в Европе.
Глава МЭА Бироль не исключил дефицита дизтоплива и бензина в Европе летом
  • AP
  • © Peter Dejong

«Следующим летом на нефтяных рынках могут возникнуть проблемы. Когда в Европе и США начнётся пик курортного сезона, спрос на топливо возрастёт. Тогда может возникнуть дефицит: например, с дизельным топливом, бензином или керосином, особенно в Европе», — заявил Бироль в интервью Der Spiegel.

Он отметил, что Европа зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов.

«А некоторые страны-экспортёры, такие как Китай, только вводят свои первые запреты на экспорт; они хотят защитить своих потребителей», — добавил глава МЭА.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о поставках нефти в ЕС. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что в Евросоюзе есть страны, которые имеют НПЗ, зависящие от нефтепровода «Дружба».

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