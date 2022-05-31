Аналитик Богданов спрогнозировал укрепление рубля в ближайшей перспективе

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Основатель сервиса «Кошелёк.ру» Михаил Богданов назвал причины ослабления рубля на минувшей неделе и спрогнозировал курсы доллара и евро в краткосрочной перспективе.
Аналитик Богданов спрогнозировал укрепление рубля в ближайшей перспективе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

После снижения в конце прошлой недели национальная валюта в понедельник, 30 мая, восстановила свои позиции, отметил он в интервью Life.ru.

Он напомнил, что в минувшие четверг и пятницу рубль резко просел к доллару и евро за счёт двух факторов — снижения ключевой ставки ЦБ сразу на 3 п. п. и завершения налогового периода.

Вероятно, что падение рубля на прошлой неделе было временным, в настоящее время он укрепляется и может оставаться на текущем уровне достаточно долго, отмечает эксперт.

«Для повышения спроса на валюту требуется увеличение потока импорта в страну и снятие всех ограничений. Стоит ожидать, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 62—65 рублей, евро будет стоить в диапазоне 65—69 рублей за единицу», — подытожил Богданов.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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