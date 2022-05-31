Экономист Гинько назвал преимущества сильного рубля

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Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём плюсы и минусы крепкого рубля для экономики.
Экономист Гинько назвал преимущества сильного рубля
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«Когда курс рубля высокий, а курс доллара ниже, то удобно покупать импортные товары. Соответственно, они более доступны. И поскольку импортные компоненты всё равно есть в каких-то товарах, это позитивно влияет на индекс потребительских цен, то есть инфляция менее высокая. А если мы видим очень сильный курс рубля и слабый доллар, уже получается, что то, что мы производим, становится менее конкурентоспособным на внешнем рынке», — пояснил экономист.

По его словам, рубль нужно выводить во внешнюю торговлю. Чем больше мы продаём наших товаров за рубли, тем более выгоден для экономики крепкий рубль, подытожил эксперт.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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