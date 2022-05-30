Депутат Аксаков прокомментировал ситуацию со ставками на вклады и кредиты

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию со ставками на вклады и кредиты.

Депутат напомнил, что на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 11% стали доступнее все виды кредитов.

«Уже рыночные ставки по ипотеке снизились до 11%, хотя ещё недавно льготную ипотеку выдавали под 12% годовых. Полагаю, льготная ставка может стать ещё ниже и установиться в пределах 7%», — цитирует Аксакова «Парламентская газета».

По словам депутата, доступнее стали и потребкредиты — они подешевели в среднем на 2 п. п.

«Снижение ставок по кредитам, в том числе для коммерческих организаций, будет разгонять экономику», — считает Аксаков.

Что касается ставок по вкладам, то сейчас они не превышают 9,5%.

Ранее руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик в беседе с газетой «Известия» высказалась о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 11%.