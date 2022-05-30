В Москве отметили рост темпов производства ювелирных изделий и бижутерии

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам I квартала 2022 года производство ювелирных украшений и бижутерии в столице выросло на 41% по сравнению с январём — мартом прошлого года.
В Москве отметили рост темпов производства ювелирных изделий и бижутерии
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Об этом информирует сайт «Аргументы и Факты».

«Московские компании выпускают широкий перечень товаров: пищевую продукцию, лекарства, различное оборудование и технику, одежду и текстиль, а также ювелирные изделия и бижутерию. Производством последних на территории города занимаются 80 предприятий, из них шесть — средние и крупные», — уточнил вице-мэр.

По его словам, столичные предприятия используют в производстве различные драгоценные металлы и камни — золото, серебро, платину, алмазы, изумруды, жемчуг, а также недрагоценные и полудрагоценные материалы.

Ранее, по сообщениям НСН, коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков рассказал, что Турция и Китай смогут заменить ювелирные изделия и оборудование для их производства из Европы.

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