Завод ОЭЗ «Технополис «Москва» поставил в аптеки 125 тысяч упаковок лекарств за три месяца

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за три месяца 2022 года компания-резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» произвела и поставила москвичам более 125 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Предприятие начало работать в Москве по офсетному договору в 2017 году, передаёт НСН.

«На территории столичной особой экономической зоны в Зеленограде инвестор построил завод по производству лекарств, а поставки препаратов начались в прошлом году. Сегодня предприятие выпускает лекарства для терапии онкологических, аутоиммунных и ряда других заболеваний. За первые три месяца этого года в лечебные учреждения столицы было поставлено более 125 тыс. упаковок продукции», — пояснил вице-мэр.

Благодаря подписанному договору, компания в течение семи лет будет поставлять Москве более 30 наименований лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

Ранее «Известия» сообщали, что в России спрос на БАДы и витамины вырос почти на 50% в I квартале 2022 года.