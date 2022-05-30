Завод ОЭЗ «Технополис «Москва» поставил в аптеки 125 тысяч упаковок лекарств за три месяца
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Предприятие начало работать в Москве по офсетному договору в 2017 году, передаёт НСН.
«На территории столичной особой экономической зоны в Зеленограде инвестор построил завод по производству лекарств, а поставки препаратов начались в прошлом году. Сегодня предприятие выпускает лекарства для терапии онкологических, аутоиммунных и ряда других заболеваний. За первые три месяца этого года в лечебные учреждения столицы было поставлено более 125 тыс. упаковок продукции», — пояснил вице-мэр.
Благодаря подписанному договору, компания в течение семи лет будет поставлять Москве более 30 наименований лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.
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