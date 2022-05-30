Аналитик Джиоев рассказал, когда стоит покупать валюту

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал, стоит ли в текущей экономической ситуации инвестировать в покупку валюты.
Аналитик Джиоев рассказал, когда стоит покупать валюту
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В первую очередь нужно понять, для чего приобретается валюта, поделился мнением эксперт в разговоре с Life.ru.

Если цель покупки — спекуляция на Forex, то в таком случае ни одна из валют не является перспективной. Рынок в последнее время отличается повышенной волатильностью и отсутствием ликвидности, в связи с чем можно понести непредвиденные потери, предупредил аналитик.

Если же рассматривать иностранную валюту в качестве инвестиции, то здесь нужно руководствоваться доступностью финансовых инструментов с учётом того, что российскому инвестору сильно затруднён доступ к инвестициям во многих альтернативных валютах, таких как франки, иена, фунт.

«Одновременно с этим список доступных сейчас инструментов в оставшихся валютах, таких как юань, весьма короткий. По сути, это либо хранение наличности, либо банковский депозит. Таким образом, единственно логичным поводом для покупки иностранной валюты, на мой взгляд, является поездка за границу», — подытожил Джиоев.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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