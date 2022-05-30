В Кремле заявили об отсутствии объективной причины для объявления дефолта в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии объективной причины для объявления дефолта в России.
В Кремле заявили об отсутствии объективной причины для объявления дефолта в России
  • РИА Новости

«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может», — сказал он.

Песков отметил, что у России есть деньги и страна готова их платить. 

«Будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности.

Также он заявил, что Россия задействует все способы, чтобы продолжать выполнять внешние долговые обязательства.

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