Экономист Хазин объяснил, почему ЦБ ограничил биржевые торги рядом иностранных акций
- РИА Новости
По мнению эксперта, решение обусловлено юридической необходимостью.
«Потому что переход прав собственности должен отмечаться в депозитарии. Если депозитарий этого не делает, то создаются разного рода правовые коллизии. Например, вы здесь бумаги продали, тут всё оформлено. А с точки зрения депозитария владелец старый. И объяснить потом задним числом всю эту последовательность действий совершенно невозможно. Можно это делать в рамках договорных обязательств и потом регистрировать эти договоры, в том числе задним числом, но делать это в рамках биржевой торговли, когда сделки происходят практически автоматически и быстро, — это достаточно сложно. Это в чистом виде такая юридическо-технологическая причина, а не какие-то там козни», — сказал Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что банк России принял решение с 30 мая ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчётно-клиринговыми организациями.