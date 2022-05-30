Экономист Хазин объяснил, почему ЦБ ограничил биржевые торги рядом иностранных акций

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Экономист Михаил Хазин объяснил, почему Центральный банк России приостановил торги на бирже иностранными ценными бумагами, заблокированными депозитариями.
Экономист Хазин объяснил, почему ЦБ ограничил биржевые торги рядом иностранных акций
  • РИА Новости

По мнению эксперта, решение обусловлено юридической необходимостью.

«Потому что переход прав собственности должен отмечаться в депозитарии. Если депозитарий этого не делает, то создаются разного рода правовые коллизии. Например, вы здесь бумаги продали, тут всё оформлено. А с точки зрения депозитария владелец старый. И объяснить потом задним числом всю эту последовательность действий совершенно невозможно. Можно это делать в рамках договорных обязательств и потом регистрировать эти договоры, в том числе задним числом, но делать это в рамках биржевой торговли, когда сделки происходят практически автоматически и быстро, — это достаточно сложно. Это в чистом виде такая юридическо-технологическая причина, а не какие-то там козни», — сказал Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что банк России принял решение с 30 мая ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчётно-клиринговыми организациями.

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