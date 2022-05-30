Экономист Хазин объяснил, почему ЦБ ограничил биржевые торги рядом иностранных акций

Экономист Михаил Хазин объяснил, почему Центральный банк России приостановил торги на бирже иностранными ценными бумагами, заблокированными депозитариями.

По мнению эксперта, решение обусловлено юридической необходимостью.

«Потому что переход прав собственности должен отмечаться в депозитарии. Если депозитарий этого не делает, то создаются разного рода правовые коллизии. Например, вы здесь бумаги продали, тут всё оформлено. А с точки зрения депозитария владелец старый. И объяснить потом задним числом всю эту последовательность действий совершенно невозможно. Можно это делать в рамках договорных обязательств и потом регистрировать эти договоры, в том числе задним числом, но делать это в рамках биржевой торговли, когда сделки происходят практически автоматически и быстро, — это достаточно сложно. Это в чистом виде такая юридическо-технологическая причина, а не какие-то там козни», — сказал Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что банк России принял решение с 30 мая ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчётно-клиринговыми организациями.