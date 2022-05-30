В Москве 22 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального квартала

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве в районе Новогиреево появится индустриальный квартал площадью 21 га.

Об этом сообщает НСН.

«Ещё один индустриальный квартал расположится напротив Кусковского лесопарка в районе Новогиреево. Сегодня на трёх участках, находящихся рядом друг с другом, располагаются склады и гаражи. Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, — 21 га», — уточнил Ефимов.

По его словам, вложения в реализацию проекта составят 22 млрд рублей, а поступления в бюджет столицы превысят 975 млн рублей в год.

Также благодаря проекту в городе появится 3,6 тыс. рабочих мест.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.