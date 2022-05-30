В Москве 22 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального квартала

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве в районе Новогиреево появится индустриальный квартал площадью 21 га.
В Москве 22 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального квартала
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Ещё один индустриальный квартал расположится напротив Кусковского лесопарка в районе Новогиреево. Сегодня на трёх участках, находящихся рядом друг с другом, располагаются склады и гаражи. Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, — 21 га», — уточнил Ефимов.

По его словам, вложения в реализацию проекта составят 22 млрд рублей, а поступления в бюджет столицы превысят 975 млн рублей в год.

Также благодаря проекту в городе появится 3,6 тыс. рабочих мест.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить