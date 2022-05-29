Вучич заявил о риске роста цен на газ в Европе зимой до $5000 за тысячу кубометров

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что биржевая цена газа в Европе зимой 2022—2023 годов может повыситься до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«Сейчас цена на бирже TTF около $960 за 1 тыс. куб. м. газа, но это потому, что (наступает. — RT) лето и потребление низкое. Когда придёт зима, боюсь, что газ подорожает до $3,5 тыс., а может даже до $4—5 тыс.», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим он отметил, что достигнутое с Россией соглашение о поставках газа на три года особенно важно.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.