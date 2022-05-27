ЕАЭС будет вести переговоры с Индонезией по заключению соглашения о свободной торговле

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Высший Евразийский экономический совет решил начать переговоры c Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле.
ЕАЭС будет вести переговоры с Индонезией по заключению соглашения о свободной торговле
  • РИА Новости
  • © Владислав Воднев

Как напомнил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, Индонезия является крупнейшей экономикой в АСЕАН и четвёртой по численности населения страной в мире.

«Работа совместной исследовательской группы показала, что торговые отношения между государствами — членами ЕАЭС и Республикой Индонезией имеют значительный потенциал для развития», — сказал он.

«Кроме того, прогнозируется, что тарифная либерализация в рамках соглашения о свободной торговле окажет позитивное влияние на экономический рост договаривающихся сторон», — пояснил Слепнев.

По данным союза, торговый оборот ЕАЭС с Индонезией в 2021 году вырос на 41,5%, до $3,7 млрд по сравнению с 2020 годом.

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