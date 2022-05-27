В столице подвели итоги работы проекта «Малый бизнес Москвы» за десять лет

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Заместитель мэра Наталья Сергунина подвела итоги работы проекта «Малый бизнес Москвы» за десять лет.
В столице подвели итоги работы проекта «Малый бизнес Москвы» за десять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом информирует НТВ.

«Проект «Малый бизнес Москвы» — часть городской экосистемы для делового сообщества. За десять лет специалисты МБМ провели 820 тыс. бесплатных консультаций и 10 тыс. мероприятий. Полмиллиона раз предприниматели воспользовались его цифровыми сервисами и онлайн-услугами, а разноплановые программы обучения прошли больше 370 тыс. человек», — уточнила Сергунина.

В настоящее время на портале проекта представлено более 20 онлайн-продуктов и спецпроектов, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы на любом этапе.

В 2021 году стартовала программа наставничества.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ежедневно в Москве регистрируют более 500 субъектов МСП.

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