В столице подвели итоги работы проекта «Малый бизнес Москвы» за десять лет

Заместитель мэра Наталья Сергунина подвела итоги работы проекта «Малый бизнес Москвы» за десять лет.

Об этом информирует НТВ.

«Проект «Малый бизнес Москвы» — часть городской экосистемы для делового сообщества. За десять лет специалисты МБМ провели 820 тыс. бесплатных консультаций и 10 тыс. мероприятий. Полмиллиона раз предприниматели воспользовались его цифровыми сервисами и онлайн-услугами, а разноплановые программы обучения прошли больше 370 тыс. человек», — уточнила Сергунина.

В настоящее время на портале проекта представлено более 20 онлайн-продуктов и спецпроектов, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы на любом этапе.

В 2021 году стартовала программа наставничества.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ежедневно в Москве регистрируют более 500 субъектов МСП.