Глава Минэкономразвития Решетников назвал важным решением снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ до 11% важно и своевременно для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Очень важно то решение, которое принято Центральным банком вчера по снижению ключевой ставки», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Решетников высказал мнение о наличии большого потенциала для дальнейшего снижения.

Руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик также прокомментировала решение ЦБ снизить ключевую ставку.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что положительный эффект затронет в том числе застройщиков: девелоперы смогут снизить затраты на субсидирование ипотеки для своих программ.