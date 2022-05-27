Глава Минэкономразвития Решетников назвал важным решением снижение ключевой ставки ЦБ

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Снижение ключевой ставки ЦБ до 11% важно и своевременно для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития Решетников назвал важным решением снижение ключевой ставки ЦБ
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Очень важно то решение, которое принято Центральным банком вчера по снижению ключевой ставки», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Решетников высказал мнение о наличии большого потенциала для дальнейшего снижения.

Руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик также прокомментировала решение ЦБ снизить ключевую ставку. 

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что положительный эффект затронет в том числе застройщиков: девелоперы смогут снизить затраты на субсидирование ипотеки для своих программ.

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