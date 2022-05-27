Экономист Масленников дал советы по хранению сбережений

Политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников дал советы по инвестициям.

«Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70—75% лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице России до 80%, а остальное разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — заявил он в беседе с URA.RU.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.