Экономист Масленников дал советы по хранению сбережений

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Политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников дал советы по инвестициям.
Экономист Масленников дал советы по хранению сбережений
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  • © Andrew Brookes

«Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70—75% лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице России до 80%, а остальное разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — заявил он в беседе с URA.RU.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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