Аналитик Павлик высказалась о решении ЦБ снизить ключевую ставку

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Руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик высказалась о решении ЦБ снизить ключевую ставку.
Аналитик Павлик высказалась о решении ЦБ снизить ключевую ставку
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что положительный эффект затронет в том числе застройщиков: девелоперы смогут снизить затраты на субсидирование ипотеки для своих программ.

Как считает эксперт, более заметным эффект от снижения ключевой ставки с последующим снижением ставки по ипотеке окажется на вторичном рынке, что приведёт и к активизации на первичном.

Со своей стороны, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием Pravda.Ru назвал действия регулятора достаточно закономерными.

По его словам, это поддержит экономику.

«Я решения ЦБ полностью поддерживаю, считаю, что у нас сейчас очень профессиональная команда», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦБ России снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.

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