В Совфеде прокомментировали решение ЦБ по ключевой ставке

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке.

«Снижение ключевой ставки для экономики означает большую доступность кредитных ресурсов как для предприятий, так и для граждан, положительно повлияет на снижение их долговой нагрузки», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению, ключевая ставка продолжит снижаться.

Со своей стороны, экономист Александр Абрамов в беседе с Life.ru отметил, что снижение ключевой ставки — «осмысленное решение», которое направлено на то, чтобы сделать кредиты доступнее для населения и бизнеса.

Как прогнозирует эксперт, ставки потребительских и ипотечных кредитов могут быть снижены примерно на 3%.

Ранее сообщалось, что ЦБ России снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.