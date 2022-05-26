В Совфеде прокомментировали решение ЦБ по ключевой ставке

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Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке.
В Совфеде прокомментировали решение ЦБ по ключевой ставке
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Снижение ключевой ставки для экономики означает большую доступность кредитных ресурсов как для предприятий, так и для граждан, положительно повлияет на снижение их долговой нагрузки», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению, ключевая ставка продолжит снижаться.

Со своей стороны, экономист Александр Абрамов в беседе с Life.ru отметил, что снижение ключевой ставки — «осмысленное решение», которое направлено на то, чтобы сделать кредиты доступнее для населения и бизнеса.

Как прогнозирует эксперт, ставки потребительских и ипотечных кредитов могут быть снижены примерно на 3%.

Ранее сообщалось, что ЦБ России снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.

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