В ТПП прокомментировали ситуацию с поставками российских энергоресурсов в Европу

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Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти и газа в Европу.
В ТПП прокомментировали ситуацию с поставками российских энергоресурсов в Европу
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что Россия уже перенаправляет потоки газа в Юго-Восточную Азию.

«В ЕС производство промышленной продукции вырастает настолько, что Европа становится неконкурентоспособной», — прогнозирует эксперт.

Как отметил Танкаев, ЕС пока не нашёл альтернативы углеводородному сырью.

«Очень много говорят об альтернативной энергетике. Однако единственная крупномасштабная зелёная энергетика, которая пока что доступна человечеству, — это гидроэлектростанции. Первое место в мире по ним занимает Китай, второе — Россия», — пояснил он.

По его словам, ветряная энергетика экономически неэффективна и нецелесообразна.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Финляндии оплачивать российский газ в рублях.

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