В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 20 мая составили $583,4 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили $583,4 млрд, сократившись за неделю на $2,3 млрд, или на 0,4%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сокращение произошло в результате отрицательной переоценки.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.