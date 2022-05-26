Путин назвал заморозку активов России западными странами воровством

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с заморозкой российских активов некоторыми странами Запада.

«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — считает глава государства.

По мнению президента, ни к чему хорошему нарушение норм в сфере международных финансов не приведёт.

«Если выражаться простыми словами, это приведёт только к проблемам для тех, кто это делает», — заявил Путин.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.