Кабмин временно разрешил поставлять газ с «Ямала СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading
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Об этом сообщается в распоряжении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий... которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.», — отмечается в документе.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о поставках российского газа в Европу.