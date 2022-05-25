Кабмин временно разрешил поставлять газ с «Ямала СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading

Правительство России разрешило на срок 90 дней поставлять сжиженный природный газ с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore.

Об этом сообщается в распоряжении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Разрешить совершение действий... которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.», — отмечается в документе.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о поставках российского газа в Европу.