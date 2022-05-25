Аналитик Мищенко высказался о необходимости перехода в России на собственную модель рынка

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вячеслав Мищенко высказался о необходимости перехода в России на собственную модель рынка.

«А для того чтобы защитить отечественную экономику и внутреннего потребителя, необходимо в срочном порядке переходить на собственную модель рынка (рынков) и отвязываться от глобалистских инструментов, которые всё ещё превалируют как в деятельности компаний, так и в регулировании отрасли», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, рост цен на энергоресурсы в мире не должен быть ретранслирован на внутренний рынок.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.