Аналитик Мищенко высказался о необходимости перехода в России на собственную модель рынка

Короткая ссылка
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вячеслав Мищенко высказался о необходимости перехода в России на собственную модель рынка.
Аналитик Мищенко высказался о необходимости перехода в России на собственную модель рынка
  • Gettyimages.ru

«А для того чтобы защитить отечественную экономику и внутреннего потребителя, необходимо в срочном порядке переходить на собственную модель рынка (рынков) и отвязываться от глобалистских инструментов, которые всё ещё превалируют как в деятельности компаний, так и в регулировании отрасли», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, рост цен на энергоресурсы в мире не должен быть ретранслирован на внутренний рынок.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить