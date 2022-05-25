Песков: ситуация с рублём фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с укреплением рубля.
Песков: ситуация с рублём фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам
  • © Пресс-служба президента РФ

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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