ЦБ назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке

Центробанк назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.

«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что решение по ставке будет опубликовано в 10:30 мск.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.