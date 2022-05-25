ЦБ назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке
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«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что решение по ставке будет опубликовано в 10:30 мск.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.