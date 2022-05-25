В ЦБ России заявили о снижении инфляционных ожиданий населения в мае
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Медианная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперёд в мае составила 11,5% (-1 п. п. к апрелю). Их снижение происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны», — говорится на сайте финансового регулятора.
Уточняется, что краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились — до уровней начала года.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России. По её словам, пик инфляции в России ожидается в конце 2022 года.