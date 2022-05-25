Аналитик Коган дал прогноз курса рубля в июне

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Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган спрогнозировал курс рубля в июне.

«В июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

При этом, отметил Коган, в мае ситуация на валютном рынке уже не изменится, маловероятно, что курс Центробанка опустится ниже 60 рублей за доллар.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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