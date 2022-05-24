Аналитик Пикин допустил возобновление поставок газа в Финляндию

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение «Газпрома» прекратить поставки природного газа в Финляндию.
Аналитик Пикин допустил возобновление поставок газа в Финляндию
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Varie

«Мы прекратили поставку, потому что не было оплаты. Будет оплата — будет поставка. Никто трубы не разбирает, никто амбарный замок не вешает на эти поставки. Поэтому, если пойдёт оплата по той схеме, по которой оплачивают большинство потребителей, несмотря на то что они тоже поддерживают санкции, значит, снова пойдёт газ. Не пойдёт — значит, пока ждём», — заявил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Финляндии оплачивать российский газ в рублях.

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