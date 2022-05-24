Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Полина Полетаева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей.
Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

По мнению Масленникова, это продолжение реакции на продажу газа за рубли.

«Потому что каждая информация о том, что очередная компания открыла счёт в Газпромбанке, естественно, увеличивает спрос на рубль. Ситуация эта началась ещё на прошлой неделе и продолжается сейчас. Кроме того, влияет также картина, которая складывается на фондовых рынках Соединённых Штатов»,— рассказал экономист.

При этом эксперт отметил, что можно ожидать плавного ослабления рубля. 

Главная задача, по словам собеседника RT, — не допустить резких колебаний курса.

Ранее стало известно, что по состоянию на 10:22 мск доллар на Мосбирже опустился на 57 копеек — до 57,30 рубля.

Курс евро снизился на 60 копеек — до 59,50 рубля.

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