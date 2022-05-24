Финансовый аналитик Гойхман дал прогноз курса рубля в июне

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что будет с рублём в июне.
Финансовый аналитик Гойхман дал прогноз курса рубля в июне
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Гойхман в беседе с Life.ru выразил мнение, что из-за ряда причин рубль станет ослабевать в течение ближайших месяцев.

По его словам, даже если курс доллара в конце мая снизится до 55 рублей, а евро — до 60, в июне стоит ожидать укрепления этих валют: доллар выше 60—61 рубля и евро выше 70—72 рублей.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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