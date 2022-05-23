Аналитик Першиков рассказал подробности о цифровом рубле

Виктор Першиков, ведущий аналитик компании 8848 Invest, рассказал подробности о цифровом рубле.

«Для простых граждан эта валюта будет работать точно так же, как и безналичные деньги. Цифровой рубль и цифровая валюта — это не что иное, как третья форма денег, помимо наличных и безналичных», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, всё будет происходить через мобильное приложение, в том числе оффлайн.

Как отметил Першиков, пользователи будут видеть в личном кабинете то же самое, что видят сейчас по своему карточному счёту.

«Поэтому никаких изменений крупных с точки зрения использования таких денег не будет относительно нынешних систем», — добавил эксперт.

Ранее экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.